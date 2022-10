Des députés lors du débat. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l’agenda de la 4e session de la 15e Assemblée nationale, les députés consacrent toute la journée du 31 octobre à discuter de la mise en œuvre des politiques et des lois sur l'épargne et la lutte contre le gaspillage au cours de la période 2016-2021.

La séance de discussion est diffusée en direct sur la Télévision nationale du Vietnam, la Radio La Voix du Vietnam, la Télévision de l’Assemblée nationale.

Auparavant, les députés avaient entendu le rapport de la Délégation de supervision de l'Assemblée nationale sur ce domaine.

Le rapport de supervision porte sur les contenus : perfectionner les mécanismes et les politiques ; conseiller, promulguer et organiser la mise en œuvre de plans annuels et quinquennaux de pratiques d'épargne et de lutte contre le gaspillage ; gérer et utiliser le budget de l'État et le fonds de l'État ; gérer et utiliser les sièges de travail, les résidences officielles et les biens publics ; simplifier l’appareil des organes publics ; gérer, exploiter et utiliser les ressources naturelles ; réaliser les conclusions et recommandations des agences d'inspection et de l'audit de l'État. -VNA