Des députés au débat en groupe. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Poursuivant le programme de travail de la deuxième session de la 15e Assemblée nationale, jeudi matin 21 octobre, les députés ont discuté en groupe des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2021 ; du Plan de développement socio-économique en 2022 ; du rapport sur la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 ; de l'exécution du budget de l'État en 2021, des prévisions budgétaires de l'État, du Plan de distribution du budget central en 2022 et du Plan budgétaire de l'État pour la période 2022-2024.

Dans un rapport, le gouvernement a estimé qu’en 2022, la pandémie de COVID-19 pourrait être plus compliquée. La croissance économique mondiale serait alors instable et inférieure à celle de 2021. Les expériences et la capacité de faire face au COVID-19 continueront de s'améliorer, mais la résilience et les ressources de l'État, des entreprises et des gens diminueront. Le risque d'une reprise économique lente et d'un ralentissement de la croissance va demeurer.

Le gouvernement a défini 16 indicateurs clés dans les domaines de l'économie, de la société et de l'environnement, dont un taux de croissance du PIB de 6 - 6,5%, un taux de croissance moyen de l'Indice des prix à la consommation de 4 %.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a défini certaines mesures clés, en se concentrant sur la reprise et le développement socio-économiques, la mise en œuvre efficace de la Stratégie globale de prévention et de contrôle de la pandémie, la considérant comme une tâche primordiale pour tous les secteurs dès le début de 2022.

Jeudi après-midi, lors d’une séance plénière, les députés écoutent une présentation des documents et rapports de vérification sur le projet de loi de la police mobile et celui d’amendement et de complément de certains articles sur la propriété intellectuelle. Puis, les députés discutent en groupe de ces deux projets de loi. -VNA