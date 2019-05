Hanoi, 29 mai (VNA) - Les législateurs passeront toute l'après-midi du 29 mai à discuter en groupes de l'adhésion de Convention 98 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective et le projet de code du travail modifé.

Photo : VNA

Pour préparer la discussion des députés, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh présentera un rapport sur les questions relatives à la participation du pays à la Convention 98 de l’OIT. Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung; et Nguyen Van Giau, président de la Commission des relations extérieures de l’AN présenteront des rapports sur cette Convention.Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung et la présidente de la Commission des Affaires sociales, Nguyen Thuy Anh, présenteront des rapports sur le projet de code du travail modifié.L'amendement du code vise à améliorer les institutions de l'économie de marché à orientation socialiste et à promouvoir le développement du marché du travail, ainsi qu'à créer un cadre juridique plus ouvert et plus flexible pour le recrutement et l'emploi, afin de garantir de meilleurs droits et avantages juridiques aux employeurs et aux employés, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité de la main-d'œuvre vietnamienne.Le projet de code modifié présente des différences concernant l’augmentation du nombre maximal d’heures supplémentaires, l’adaptation de l’âge de la retraite et la durée du travail dans les administrations, les organisations politiques et sociopolitiques.Après la présentation de ces rapports, les députés discuteront en groupe de l'affectation et de l'utilisation de la source de réserve pour le plan d'investissement public à moyen terme de la période 2016-2020. - VNA