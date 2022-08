Tokyo, 5 août (VNA) - Lors de leur réunion à Phnom Penh dans le cadre de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et réunions connexes, Yoshimasa Hayashi a exprimé sa ferme opposition aux efforts unilatéraux visant à changer le statu quo par la force en Mer de Chine orientale et en Mer Orientale, a rapporté Kyodo News, citant le ministère japonais des Affaires étrangères.

Des délégués à la réunion ministérielle ASEAN-Japon. Photo: VNA

Yoshimasa Hayashi a appelé ses pairs de l'ASEAN à intensifier la coopération pour une Indo-Pacifique libre et ouverte, et s'est également engagé à soutenir les efforts du groupe de 10 membres pour réaliser les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, une initiative visant à maintenir la paix, la liberté, et la prospérité dqns la région.

Il a aussi exprimé son soutien à l'engagement de l'ASEAN de résoudre la crise au Myanmar.

Les ministres ont affirmé qu'ils poursuivraient la coordination dans la promotion de la reprise économique post-COVID-19 des États membres de l'ASEAN.- VNA