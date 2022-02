Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un patient souffrant d'insuffisance respiratoire du district insulaire de Truong Sa (Spratleys), province de Khanh Hoa au Centre, a été amené vers la terre ferme pour un traitement, à l'aide d'un hélicoptère, a annoncé l’Hôpital militaire 175.



Le patient, Nguyen Hung, un pêcheur de 49 ans à bord du navire de pêche QNg 96435 TS, souffrait de toux sévère, de douleurs thoraciques et d'essoufflement. Le 23 février, il a été amené au poste médical sur l'île de Truong Sa où il a été testé négatif au COVID-19 à trois reprises.



Après avoir apporté une aide d'urgence au patient pour récupérer ses indicateurs de survie, les médecins du poste médical ont contacté l'Hôpital militaire 175 pour des consultations. Les médecins ont estimé que le patient souffrait d'une insuffisance respiratoire due à une pneumonie étendue compliquée d'un pneumothorax gauche de cause inconnue et il devait être amené sur le continent pour y être soigné.



Un hélicoptère a ensuite été envoyé sur l'île pour récupérer le patient et l'amener à l’Hôpital militaire 175. - VNA

