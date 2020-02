Jakarta (VNA) - Le gouvernement de l’Indonésie prévoit de faire passer le classement des affaires du pays à la 53e place au lieu du 60e rang sur la liste de la Banque mondiale (BM) cette année afin d’attirer davantage d’investissements.

Le chef du Comité de coordination des investissements (BKPM), Bahlil Lahadalia, lors d'une rencontre avec le milieu de presse. Photo: thejakartapost.com



L'Indonésie espère atteindre la 40e place au cours de ces trois à quatre prochaines années, a déclaré le 17 février le chef du Comité de coordination des investissements (BKPM), Bahlil Lahadalia.



L'Indonésie s'est classée 73e sur l'indice Doing Business de la BM publié en octobre de l'année dernière. Les hommes d’affaires et les investisseurs se sont plaints de la bureaucratie du pays et de la rigidité de la réglementation du travail.



Le classement du pays stagne depuis 2018, tandis que la Malaisie et la Thaïlande, pays voisins, s'en sortent mieux, respectivement 12e et 21e l'année dernière.



Le gouvernement indonésien espère attirer davantage d’investissements pour stimuler la croissance économique atone du pays. Il a présenté un projet de loi de réforme de la loi à la Chambre des représentants la semaine dernière et espère que le projet de loi réduira les formalités administratives.



Le gouvernement prévoit également de rationaliser la délivrance de toutes les licences commerciales, en les acheminant uniquement via le BKPM.- VNA