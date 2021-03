La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 11e session de la 14e législature de l'Assemblée nationale (AN) s'est ouverte solennellement mercredi 24 mars à Hanoï, sous l'égide de la présidente de l'organe législatif Nguyen Thi Kim Ngan.

Avant la cérémonie d'ouverture, les dirigeants du Parti, de l'État et les députés sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Ensuite, l'AN a tenu une séance préparatoire où elle a adopté le programme de la 11e session.

Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que la 11e session commençait juste au moment où tout le pays se concentrait sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et se préparait aux élections des députés de la 15e législature de l'AN et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.

La 11e session est la dernière de la 14e législature de l'AN. En près de cinq ans, l'organe législatif vietnamien a accompli les tâches confiées et obtenu de grandes réalisations, contribuant à améliorer la position et le prestige du pays, ainsi qu'à consolider la confiance des citoyens envers le Parti et l'État, a-t-elle affirmé.

Nguyen Thi Kim Ngan a souligné qu’il s'agissait d'une session de transition, contribuant au transfert des missions aux agences de l'appareil de l'État du prochain mandat.

Lors de cette session, les députés se concentreront sur l'évaluation de la 14e législature, examineront des rapports récapitulatifs des activités du président de l'État, du Comité permanent de l'AN, du gouvernement, du Conseil des affaires ethniques, des Commissions de l'AN, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême et de l'Audit d'État pendant le mandat 2016-2021.

Panorama de la 11e session de la 14e législature de l'AN lors de la première journée. Photo: VNA



L'AN prendra des décisions sur des postes de dirigeants pour répondre rapidement aux exigences de la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Elle consolidera également le Conseil électoral national.

L'AN votera un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la drogue (amendée), décidera du nombre de membres à plein temps du Conseil populaire de Hanoï pour le mandat 2021-2026, écoutera des rapports concernant les opinions et recommandations adressées par des électeurs à la 11e session, les résultats de la supervision du traitement des idées envoyées par des électeurs à la session précédente, ainsi que les activités du Conseil électoral national depuis sa création jusqu’à mars 2021. Les débats porteront également sur d’autres rapports du gouvernement.

Selon le programme, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan doit présenter le 24 mars le projet de rapport de bilan de la 14e législature de l’organe législatif vietnamien.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong doit présenter un rapport de bilan du mandat 2016-2021 du chef de l'État.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc doit lire un rapport de bilan du mandat 2016-2021 du gouvernement. -VNA