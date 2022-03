Le Forum de recherche Vietnam - Japon. Photo : MPI

Hanoï (VNA) - L'Institut central de gestion économique (CIEM), en collaboration avec l'École de politique publique de l’Université de Tokyo, a organisé le Forum de recherche Vietnam - Japon sur la « Nouvelle dynamique dans la chaîne d'approvisionnement de l'Asie-Pacifique dans la période post-COVID-19 : Implications pour la coopération Japon-Vietnam ».

Le Dr. Tran Thi Hong Minh, directrice du CIEM, a estimé que depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19 à fin 2019, le Vietnam a fait face à de nombreuses difficultés et conséquences négatives.

Les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie dans de nombreux pays ont directement affecté la circulation des marchandises entre les économies et au sein de chaque économie. Plus précisément, la production et les activités commerciales des entreprises ont subi de nombreuses conséquences graves en raison du manque de matières premières, de la hausse des prix et des coûts de transport, etc.



«Le gouvernements et les milieux d'affaires de nombreux pays ont dû rechercher et prendre des mesures pour améliorer la connectivité et accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement. », a-t-elle ajouté.

Mme Hong Minh a souligné qu'au fil des ans, le Japon et le Vietnam avaient toujours fait des efforts pour promouvoir une relation stratégique intégrale et approfondie. Lors des forums internationaux, les deux parties ont entretenu des relations de coopération et se sont soutenues dans de nombreux domaines.

Les agences et entreprises vietnamiennes apprécient toujours hautement l'importance de la coopération avec le Japon, non seulement pour le potentiel financier et le niveau technologique des entreprises japonaises, mais aussi dans leur manière de travailler : enthousiaste, sérieux, scientifique.

Selon les experts, la promotion de la coopération entre les économies dans la région, dont le Japon et le Vietnam, devient de plus en plus importante.



Le Japon fait toujours partie du plus grand groupe d'investisseurs étrangers au Vietnam. Plus de 65% des investissements japonais au Vietnam sont concentrés dans l'industrie manufacturière et de fabrication. -VNA