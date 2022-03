Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La décision d’ouvrir la porte pour les touristes étrangers dans la Nouvelles normalité à partir du 15 mars offre de nombreuses opportunités pour la reprise de "l'industrie sans fumée".

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en 2020, les entreprises spécialisées dans le tourisme ont dû réduire leurs effectifs de 70% à 80 %. En 2021, le nombre des employés travaillant à temps plein n’a représenté que 25 % de celui de 2020 ; le nombre des employés mettant fin à leur contrat de travail a été 30 % tandis que le nombre des travailleurs temporaires, environ 35 %.

Hoang Nhan Chinh, chef du secrétariat du Conseil consultatif du tourisme du Vietnam, a estimé que l'ouverture complète des activités touristiques offrirait de nombreuses opportunités. Cependant, la question des ressources humaines qui se posent. En réalité, de nombreuses personnes travaillant dans ce domaine ont quitté leur emploi habituel. De nouvelles ressources humaines n'ont pas été correctement formées. Elles manquent de compétence d'instruire les touristes sur les mesures de prévention du COVID-19, d’appliquer de nouvelles technologies comme la transformation numérique, d’utiliser de nouvelles technologies pour servir les clients...

Des touristes à Hue au Centre. Photo : VNA



Affirmant l'importance des ressources humaines dans le contexte de la reprise du tourisme associée à la garantie de la sécurité épidémique, des représentants de nombreuses entreprises, experts et gestionnaires soulignent la nécessité d'améliorer la qualité des ressources humaines du tourisme.

Selon Nguyen Van Dinh, du Conseil des sciences et de la formation en tourisme (Association du tourisme du Vietnam), il faut avoir une coordination entre les agences de gestion de l'État, les établissements de formation professionnelle pour enrichir des connaissances et compétences sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, la protection de l'environnement... à l'intention du personnel du tourisme. Il faut aussi enrichir leurs connaissances sur les technologies et la transformation numérique.

Du point de vue d'un employeur direct, Nguyen Quoc Ky, président du conseil d'administration de Vietravel Holdings, a précisé qu'il était très important pour le personnel de l'industrie du tourisme d'avoir des compétences pour l'utilisation des applications des technologies de l'information et des réseaux sociaux.

Sous l’angle de la formation, Ngo Thi Quynh Xuan, recteur de l’Ecole supérieure du tourisme de Saigon, a partagé que l'école prêtait attention sur la pratique, avec 70% du temps total destiné à la formation et 30% aux connaissances de bases et théories. - VNA