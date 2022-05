Massachusetts (VNA) - À l'occasion de sa participation au sommet spécial ASEAN-États-Unis, de sa visite de travail aux États-Unis et aux Nations Unies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu dimanche après-midi, 14 mai (heure locale), une allocation et assisté au séminaire de politique à l'Université de Harvard, dans la ville de Boston, de l’Etat de Massachusetts.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Dans son discours d'ouverture ici, le Premier ministre a passé beaucoup de temps à analyser le thème de la construction d'une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale profonde, pragmatique et efficace au Vietnam.



Selon le Premier ministre, les relations Vietnam-Etats-Unis ont connu des viccissitudes et des percées, depuis le début de la normalisation des relations en 1995, elles n'ont cessé de se développer dans tous les domaines. Cette relation intégrale est dans l'intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Au cours de ces 27 années depuis la normalisation des relations entre les deux pays, quatre présidents américains se sont rendus consécutivement au Vietnam et ont laissé une bonne impression sur les habitants des deux pays.

Le Vietnam et les États-Unis ont surmonté leurs différences et atteint des principes fondamentaux pour leurs relations, comme l'affirme la déclaration de vision commune Vietnam-États-Unis lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong aux États-Unis en 2015, qui mettait l'accent sur le respect des institutions politiques, l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale l'un de l’autre. Le Vietnam apprécie hautement que ces derniers temps, les États-Unis aient toujours soutenu un Vietnam fort, indépendant et prospère.

Le Premier ministre a déclaré que la construction d'une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale proactive et active est d'une grande importance dans le contexte mondial actuel.



Dans laquelle, le Vietnam affirme sa politique cohérente d'être déterminée à la politique de réforme, d'ouverture, proactive et d'intégration active, qui est substantielle et efficace, à créer un environnement et des conditions favorables, à protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises, des partenaires d'investissement et d’opération à long terme, efficaces et durables. Le Vietnam souhaite être un bon ami, un partenaire fiable, un membre responsable dans le règlement des problèmes régionaux, internationaux et des défis mondiaux pour la prospérité commune.

Grâce à l’œuvre de Renouveau, en particulier la construction d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale proactive et active, à partir d'une économie sous-développée, après plus de 35 ans de Renouveau, le Vietnam s'est fortement développé, a réalisé de grandes réalisations, d'importance historique.

En conséquence, l'échelle de l'économie ne cesse d’être élargie, atteignant plus de 362 milliards de dollars en 2021 contre 4,2 milliards de dollars en 1986. Le PIB par habitant a atteint près de 3.700 dollars, une augmentation d'environ 26 fois par rapport à 1990 (142 dollars). Le Vietnam est devenu la 4ème plus grande économie de l'ASEAN ; l'une des 20 plus grandes économies commerciales du monde; est le premier exportateur de riz et de nombreux produits agricoles dans le monde ; dispose d'un réseau de 15 accords de libre-échange (ALE) en vigueur. Le bien-être social et le niveau de vie des personnes ont été améliorés, le taux de pauvreté selon les normes multidimensionnelles diminuera à 2,2% en 2021.



En particulier, dans le contexte actuel, le Vietnam doit continuer à promouvoir la construction d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale proactive et active, pour trois raisons principales : contribuer à résoudre les problèmes majeurs auxquels le Vietnam est confronté ; assurer l'indépendance, la souveraineté et les intérêts nationaux; contribuer à améliorer la capacité et le potentiel d'une intégration profonde et efficace dans le système économique mondial et à bien mettre en œuvre les engagements internationaux.



Le Premier ministre a déclaré que l'objectif stratégique du développement national du Vietnam est de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.





En ce qui concerne les idées principales, le Premier ministre a souligné que la construction d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale étendue, substantielle et efficace, est basée sur trois piliers que sont la construction d'une économie de marché à orientation socialiste, la construction d'un État de droit socialiste et la construction une démocratie socialiste.



Il faut concentrer sur la mise en œuvre et la création de changements notabless dans trois percées stratégiques dans les institutions, les ressources humaines et les systèmes d'infrastructure, dans lesquels l'accent est mis sur la création de percées dans les institutions de développement dans l'économie de marché à orientation socialiste.

Pour atteindre les objectifs fixés, le Premier ministre a abordé un certain nombre de tâches et de solutions clés. Dans laquelle, tout d'abord, le maintien de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de la stabilité sociopolitique, le perfectionnement de l'institution économique de marché à orientation socialiste synchronique, moderne, d’intégration, dans le respect des engagements internationaux, le maintien de la stabilité macroéconomique, la garantie des grands équilibres, l'intégration profonde et substantielle, l'innovation du modèle de croissance, basé principalement sur la science et la technologie, l'innovation, l'économie des ressources, la croissance verte, la mobilisation detoutes les ressources sociales, la valorisation du rôle important des entreprises nationales et étrangères, le développement des ressources humaines et de la gouvernance nationale moderne.



En conclusion de son discours, le Premier ministre a hautement apprécié la performance de l'Université Fulbright et du programme de leadership des cadres supérieurs (VELP) mis en œuvre conjointement par l'Université de Harvard et les agences gouvernementales du Vietnam.

Le Premier ministre a exprimé le désir du Vietnam de multiplier ce modèle avec d'autres universités célèbres des États-Unis et du monde, avec une méthode plus moderne et plus efficace.

La présentation du Premier ministre Pham Minh Chinh a attiré l’attention des érudits et des experts.- VNA