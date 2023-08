Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - L'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie a décidé le 15 août d'allouer 185.000 doses de vaccin DPT-VGB-Hib (vaccin 5 en 1) à 49 provinces et villes dès ce mois d'août.Ces doses de vaccin 5 en 1 ont été données au Vietnam par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour le programme élargi de vaccination des enfants.Dès son arrivée au Vietnam, ce lot de vaccin a dû passer par les procédures de test. Le 14 août, l'Institut national de contrôle des vaccins et des produits biologiques médicaux a fourni des résultats des tests.Auparavant, 72.300 doses de vaccin 5 en 1 avaient été attribuées à 14 provinces montagneuses du Nord, grâce à un financement national pour la vaccination en août.Ainsi, la totalité des 63 provinces et villes du pays peuvent effectuer la vaccination pour enfants en août et septembre.Le vaccin 5 en 1 est utilisé pour les enfants de 2 mois à moins de 18 mois, dont l’immunisation est incomplète contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B et Haemophilus influenzae de type b (Hib). -VNA