Des représentants d'entreprises vietnamiennes rencontrent des partenaires lors de la foire Des représentants d'entreprises vietnamiennes rencontrent des partenaires lors de la foire Indus Food 2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Indus Food 2020, le salon officiel de l'Inde présentant une haute gamme de produits alimentaires et agricoles, a eu lieu du 8 au 10 janvier au Centre d'exposition India Exposition Mart dans la ville de Greater Noida, dans l’État d’Uttar Pradesh (Inde).

Étant l’une des plus grandes foires internationales dans le domaine de l’alimentation, des aliments transformés et des boissons, l'Indus Food a réuni près d’un millier d’entreprises indiennes et étrangères.

Des entreprises vietnamiennes ont participé à cet événement en vue de chercher les opportunités de coopération et d’affaires dans les domaines de confiseries, de boisson et de fruits.

Selon les entreprises vietnamiennes, l'Indus Food 2020 est une bonne occasion de faire la promotion des produits agricoles vietnamiens, les aidant à pénétrer le marché indien plein de potentiels.

Outre cette exposition, ont été organisées deux autres foires dont l'IndusFood Tech consacrée aux machines et technologies dans le domaine de la fabrication, la transformation, l'emballage des aliments et boissons, et l'Indusfood Chem sur des produits chimiques, des additifs et matériaux pour l'industrie alimentaire.

Organisé par le Conseil de promotion du commerce de l’Inde et le Département du Commerce du ministère indien de l'Industrie et du Commerce, l’événement est ambitionné de devenir un supermarché alimentaire mondial dans le domaine de la restauration et de boissons. -VNA