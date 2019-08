Photo: Congthuong

Hanoi (VNA) - Afin de renforcer les relations commerciales entre le Vietnam et la Pologne dans le cadre de l'accord EVFTA, les entreprises polonaises mettent en œuvre un programme de promotion commerciale visant à présenter leurs produits sur le marché vietnamien, notamment bœuf et fruits.



Selon Grzegorz Rybarski, conseiller commercial de l'ambassade de Pologne au Vietnam, de nombreuses entreprises polonaises des secteurs des aliments frais et transformés, des fruits frais et en conserve, des viandes de bœuf et volaille… recherchent des opportunités sur le marché vietnamien.

La campagne polonais de promotion des produits agricoles de haute qualité au Vietnam durera trois ans et a commencé à être mise en œuvre en août dernier.



Les droits d'importation sur le bœuf seront supprimés 3 après ans de l’entrée en vigueur de l'EVFTA.



Les entreprises polonaises estiment qu'avec le taux de croissance économique actuel, dans un avenir proche, le Vietnam deviendra un marché prometteur pour les produits agricoles polonais de haute qualité, dont le bœuf.



En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 1,6 milliard d’USD (+60% en un an), dont près de 1,33 milliard d’USD d’exportations vietnamiennes (+72%), a informé Piotr Harasimowicz, chef du bureau de représentation du Département polonais de l'investissement et du commerce à Ho Chi Minh-Ville. “La signature de l’EVFTA offrira des opportunités favorables pour les deux pays de renforcer leur coopération dans le commerce dans les temps qui viennent”, a-t-il souligné.



En outre, le Vietnam et la Pologne sont de grands producteurs et exportateurs dans le secteur de l'agriculture. Et les produits agricoles jouent aussi un rôle important dans la structure des échanges commerciaux bilatéraux.



Dans le secteur de l'agriculture, la Pologne et le Vietnam ne se font pas directement concurrence mais au contraire se soutiendront efficacement.



Le Vietnam s'attache plus particulièrement à améliorer ses technologies agricoles, notamment en investissant dans l'agriculture spécialisée, les engrais et les machines. "La Pologne peut soutenir le Vietnam en matière de technologies et de techniques", a affirmé Piotr Harasimowicz. -CPV/VNA