Hanoï (VNA) - Le géant chinois de la technologie Alibaba s'apprête à investir plus de 100 millions de dollars dans l'opérateur de télécommunications coté en bourse en Indonésie PT Smartfren Telecom, qui fait partie du groupe Sinar Mas, a rapporté un article publié sur le site d'informations financières DealStreetAsia.

Photo : Reuters

Avec cet investissement, Alibaba renforcera son exposition sur le marché indonésien en exploitant l'un des plus grands conglomérats du pays et son vaste écosystème couvrant les communications et la technologie, le papier, l'agroalimentaire, les services financiers et les infrastructures.

Le projet d'investissement d'Alibaba dans l'écosystème de Sinar Mas fait suite à l'entrée récente de ce dernier en tant qu'actionnaire de l'acteur fintech Dana, une joint-venture entre le conglomérat indonésien Emtek et Ant Financial d'Alibaba.

On s'attend à ce que Smartfren et Alibaba annoncent bientôt l'accord.

Smartfren a enregistré des bénéfices de 24,98 milliards de Rp (1,7 million de dollars) entre janvier et mars, contre des pertes de 396,83 milliards de Rp à la même période de l'an dernier.

Alibaba est déjà présent en Indonésie via PT Akulaku Silvrr Indonesia, qui fait partie du groupe de commerce électronique et de finance numérique Akulaku. Akulaku contrôle 25,66 % du prêteur numérique indonésien Bank Neo Commerce.- VNA