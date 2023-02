Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À partir de 15h30 lundi 13 février, les litres d'essence E5 RON 92 et RON 95-III ont augmenté de 627 dongs et 549 dôngs, respectivement.Les prix sont désormais de 23.767 dôngs le litre d’E5 RON 92, et de 22.869 dôngs le litre de RON 95-III.Les prix du diesel, du pétrole lampant et du mazout ont connu une baisse de 960 dôngs, 980 dôngs et 300 dôngs le litre, respectivement.Le diesel se vend désormais à 21.560 dôngs le litre, le pétrole lampant, 21.590 dongs le litre, et le mazout, 13.630 dôngs le kilo.-VNA