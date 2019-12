Hanoi, 19 décembre (VNA) - La compagnie aérienne néo-zélandaise Air New Zealand a lancé une ligne entre le Vietnam et la ville de Christchurch, avec une escale à Singapour et une fréquence de cinq vols par semaine.

Selon des sources officielles, ces vols seront opérés avec des B787-9 Dreamliner.



Cela fait partie du plan d'Air New Zealand d'accroître sa part de marché entre Auckland et Singapour en 2020 et résulte d'une coopération avec Singapore Airlines.



Les passagers auront la possibilité d'obtenir jusqu'à 23 décembre des billets à prix préférentiels (environ 890 dollars). - VNA