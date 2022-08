Prague (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Thai Xuân Dung, a déclaré le 3 août que son ambassade ajoutera le "lieu de naissance" quand les citoyens présenteront leurs nouveaux passeports au bureau consulaire et à l’ambassade du Vietnam en République tchèque et les passeports pourront payer dans les jours ouvrables.

'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Thai Xuân Dung. Photo : VNA

Selon l'ambassadeur du Vietnam Thai Xuân Dung, l’ambassade du Vietnam en République tchèque a publié le 2 août des informations sur la délivrance du nouveau passeport après une annonce le même jour de suspendre la reconnaissance du nouveau passeport vietnamien par la République tchèque.



Plus précisément, l'ambassade du Vietnam en République tchèque continuera à délivrer le nouveau passeport et inscrira la note de "lieu de naissance" à la page 4 du nouveau passeport.



Selon une annonce publiée sur son site Web, l'ambassade du Vietnam en République tchèque a affirmé que depuis le 1er juillet 2022, l'ambassade délivre le nouveau passeport, de 48 pages, avec une couverture bleu-violet. L’ancien modèle, de 48 pages et couverture verte, est toujours disponible jusqu'à son expiration.

L'ambassadeur Thai Xuân Dung a souligné qu'après avoir reçu des informations le 2 août, la République tchèque a officiellement suspendu la reconnaissance des nouveaux modèles de passeports du Vietnam, l'ambassade du Vietnam en République tchèque a envoyé a envoyé une dépêche au Vietnam demandant l'autorisation d'inscrire la note de "lieu de naissance" à la page 4 du nouveau passeport.



Selon l'ambassadeur, jusqu'à fin juillet, l'ambassade du Vietnam en République tchèque a délivré environ 50 nouveaux passeports aux citoyens vietnamiens, principalement pour les nouveau-nés et les cas de passeports perdus.

Selon les informations de l'ambassade du Vietnam en République tchèque, la communauté vietnamienne en République tchèque compte actuellement environ 90.000 personnes (y compris des Tchèques d'origine vietnamienne et de double nationalité), dont environ 63.000 sont vietnamiens, n'ont que la nationalité vietnamienne et bénéficient d'une résidence permanente ou provisoire par les autorités locales pour vivre, étudier et travailler en République tchèque.

Par conséquent, la demande de changement de passeports vietnamiens des habitants en République tchèque est très importante. Après l'annonce officielle de l'ambassade de la République tchèque à Hanoï concernant la suspension de la reconnaissance des nouveaux passeports, de nombreux citoyens vietnamiens en République tchèque ont exprimé leur inquiétude en raison de la possibilité qu'ils ne puissent pas prolonger leur permis de séjour ou rencontrent des difficultés à effectuer d'autres formalités administratives auprès des autorités tchèques lors de l'utilisation du nouveau passeport. Jusqu'à présent, l'ambassade n'a pas reçu de réponse officielle des autorités tchèques sur la question liée au nouveau passeport. - VNA