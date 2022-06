Hanoi (VNA) – Le 4e Révolution industrielle et, le e-commerce est assimilé à une solution efficace et durable pour les coopératives. Cette application, non seulement aide les coopératives à améliorer leur compétitivité, mais ouvre également des opportunités de coopération, en promouvant la production et l'exportation.

Cependant, jusqu'à présent, le nombre de coopératives appliquant ce formulaire s’avère encore modeste en raison de certaines difficultés. Par conséquent, avec des solutions flexibles et opportunes, l'Alliance des coopératives du Vietnam s'efforce d'aider les coopératives à appliquer avec succès le commerce électronique.

M. Nguyen Ngoc Bao, président de l'Union des coopératives du Vietnam a déclaré que l’e-commerce est un besoin indispensable et nécessaire pour ouvrir une entreprise à grande échelle. Notamment, les applications de commerce électronique jouent un rôle important dans le succès des coopératives, créant de la concurrence dans l'économie de marché.

Les statistiques montrent que seules deux villes, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville comptnte actuellement environ 26. 900 magasins en ligne. De plus, il y a 22,5 millions d'utilisateurs de Facebook dans les zones rurales et 23,5 millions dans les zones urbaines. C'est une excellente occasion pour les coopératives, les unions de coopératives et les groupes des coopératives de tout le pays de créer des stands en ligne.

En particulier, dans le processus de vente sur les canaux de commerce électronique, cela a aidé les coopératives à capturer des informations sur les clients, à contrôler les produits et les marchandises et à ne pas avoir à payer de loyer pour les entrepôts, les magasins, etc. , réduisant ainsi les coûts.

Pour utiliser efficacement le commerce électronique, disent les experts, les coopératives doivent définir clairement le marché, cibler les clients, la part de marché et les normes de qualité pouvant être respectées, puis les numériser.

Selon les experts, la vente par le biais de l’e-commerce est nécessaire, mais les coopératives doivent encore promouvoir les ventes multicanal, notamment sur les plateformes d’e-commerce transfrontalières au lieu de ne vendre que sur une fanpage ou une page facebook personnelle.

En effet, si la coopérative veut développer des chaînes performantes à grande échelle, seules les applications d’e-commerce peuvent développer des marques de produits.

Afin de soutenir les coopératives, l'Alliance des coopératives du Vietnam développera un programme de formation sur la promotion commerciale et le commerce électronique. En même temps, il est combiné avec des entreprises de formation en présentiel et en ligne des services dont la coopérative a besoin.- VNA