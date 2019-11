Le vice-ministre des Finances Tran Xuan Ha (droite) et Michell Silk, assistant permanent du secrétaire au Trésor américain, signent le cadre de coopération sur le renforcement du financement des infrastructures. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien des Finances et le Département du Trésor des États-Unis ont signé mercredi un cadre de coopération sur le renforcement du financement des infrastructures.

Selon le vice-ministre des Finances Tran Xuan Ha, ce cadre de coopération vise à mobiliser les capitaux privés et à développer le marché financier en faveur des infrastructures, contribuant à aider le Vietnam à atteindre ses priorités dans ce secteur, ainsi qu'à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Selon un rapport du ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam a besoin d’environ 195 milliards de dollars au service du développement des infrastructures pendant la période 2017-2020. Le financement des infrastructures dans les domaines de l'énergie, des ponts et des chaussées, de l'aviation, de l'approvisionnement en eau, du traitement des déchets est nécessaire et important.

Selon Michell Silk, assistant permanent du secrétaire au Trésor américain, les deux parties créeront un groupe de travail, avec la participation du Bureau de l'Assistance Technique (OTA) des Etats-Unis. La signature du cadre de coopération contribuera à promouvoir les relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis. -VNA