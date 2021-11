Paysage verdoyant dans une forêt de la commune de Nam Cang, bourg de Sa Pa, province de Lao Cai. Photo: VnExpress

Lao Cai (VNA) - La province septentrionale de Lao Cai bénéficiera d’une aide non remboursable de 1 million de dollars fournie par l'Agence pour le développement international des États-Unis (USAID) pour mettre en œuvre le projet « Gestion durable des forêts et conservation de la biodiversité ».

Mis en œuvre en six ans, de 2021 au 31 décembre 2026, ce projet a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter la séquestration du carbone dans les forêts de production et de conserver la biodiversité dans les zones forestières à haute valeur.

Le projet comprend cinq volets qui visent à améliorer la gestion forestière des communautés locales, à promouvoir le développement des moyens de subsistance durables pour les communautés tributaires des forêts, à renforcer l'application de la loi pour limiter les violations liées au secteur forestier, à améliorer les solutions techniques pour la gestion des forêts de production, à mobiliser des ressources pour la gestion et la protection des forêts.

Quatre districts (Si Ma Cai, Muong Khuong, Bac Ha, Van Ban) et le bourg de Sa Pa sont bénéficiaires du projet, qui nécessite un budget total de 1,11 million de dollars. -VNA