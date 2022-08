Cérémonie d’ouverture de l’Ildex Vietnam 2022, le 3 août à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - L’exposition internationale des produits et des technologies d’élevage, de la médecine vétérinaire, des produits laitiers, de la transformation de viande et de l’élevage aquatique Ildex Vietnam 2022 a ouvert ses portes le 3 août au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.



L’Ildex Vietnam 2022 a attiré 31 pays participants dont le Vietnam, l’Autriche, la Belgique, la France, les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, entre autres. Organisée par la SARL VEAS, et la SARL VNU, sous les hospices du Département de l'élevage, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, et de celui de la promotion commerciale, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Ildex Vietnam devrait accueillir quelque 10.000 visiteurs qui viennent sonder les opportunités de coopération et de promotion commerciale en la matière.



Focus sur la production bio



Tout au long de l’événement, du 3 au 5 août, se dérouleront des échanges commerciaux et des colloques au sujet des perspectives et opportunités de coopération dans le secteur de l’élevage, ainsi que des renseignements destinés au programme "Des acheteurs potentiels" (VIP Buyer), afin de favoriser la connexion entre vendeurs et acheteurs. En particulier, deux colloques ayant pour thème "Ildex Vietnam 2022 - la porte ouverte au marché de production de protéines animales du Vietnam" et "Renforcer le bien-être animal dans l’élevage - tendance d’intégration internationale et la mise en place des engagements de l’État dans les accords de libre-échange en la matière", organisés par le Centre national d’encouragement à l’agriculture, sont également prévus à cette occasion.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Duong Tât Thang, chef du Département de l'élevage, a déclaré que l’Ildex Vietnam 2022 permettra de diversifier les opportunités pour les entreprises vietnamiennes et internationales dans la coopération, l’investissement et le développement du secteur. À l’heure actuelle, l’élevage national a contribué et continue à contribuer en grande partie à la garantie de la sécurité alimentaire nationale et a créé des emplois, source de subsistance stable pour près de 10 millions de familles sur l’ensemble du pays, représentant 25,2% du PIB de l’agriculture.



Selon ledit département, la plupart des variétés et races d’animaux d’élevage haut de gamme sont déjà élevées et développées au Vietnam. Le rendement de certains animaux d’élevage est passé de 10 à 20% au cours de dix dernières années grâce à la mise en application des technologies et techniques d’élevage modernes. Le Vietnam s’oriente désormais à la réduction des exportations d’aliments pour bétails et volailles tout en encourageant les entreprises de production d’aliments d’origine animale à s’implanter au Vietnam et à renforcer l’application de technologies de production bio, associée à une forte transformation numérique pour mieux gérer la production et réduire les coûts d’investissement.-CVN/VNA