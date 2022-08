Cérémonie d'ouverture du salon Agritechnica Asia Live 2022. Photo : VNA

Cân Tho (VNA) – Le salon Agritechnica Asia Live 2022, destiné à promouvoir l’agriculture durable avec l’application des technologies avancées, a commencé le 25 août à Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Le salon est organisé par la Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft International (DLG, Société allemande d'agriculture) en collaboration avec l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et d’autres partenaires.

Placé sous le thème "Mécanisation pour une agriculture durable", le salon comprend une série d’activités, dont des démonstrations sur le terrain, une exposition dans les secteurs de l’élevage, de l’agriculture, de l’aquaculture et de la sylviculture, des séminaires et conférences sur la mécanisation et la production agricole durable.

L'événement est également un forum où des experts proposent des politiques et des feuilles de route sur l'application des technologies avancées pour une transformation agricole durable.

Agritechnica Asia Live est un événement international organisé annuellement dans des pays asiatiques, en vue de promouvoir une agriculture durable grâce à l’application de solutions technologiques avancées, d’échanger des connaissances et expériences entre les pays asiatiques et d’autres partenaires dans l’application de la révolution industrielle 4.0 dans le domaine agricole. –VNA