Hanoi, 4 novembre (VNA) - Le secteur agro-sylvicole et de l'aquaculture a enregistré un excédent commercial de plus de 7,9 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de cette année, en hausse de 10,7% en glissement annuel, a rapporté le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Photo d'illustration. Photo : VNA

Les exportations des produits agricoles , sylvicoles et aquatiques ont été estimées à 33,6 milliards de dollars, en hausse de 1,1% en glissement annuel, tandis que les importations ont atteint près de 25,6 milliards de dollars, en baisse de 1,5%.Malgré le COVID-19, plusieurs produits agricoles ont généré des revenus d'exportation plus élevés que l'an passé, notamment riz, légumes et produits en bambou.Le café, le riz, les noix de cajou, les fruits et légumes, les crevettes et les meubles en bois ont rejoint le club des produits d'exportation de plus de 2 milliards de dollars, tandis que huit autres groupes rapportaient chacune plus d'un milliard de dollars.Les secteurs qui affichent une baisse de la valeur d'exportation comprennent poivre, fruits et poisson Tra (pangasius).Les États-Unis demeurent le plus grand marché d'exportation du Vietnam, avec environ 8,6 milliards de dollars, en hausse de 20% par an et représentant environ 25,6% des parts de marché. Viennent ensuite la Chine, l'ASEAN et l'UE.-VNA