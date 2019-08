Hanoi, 10 août (VNA) - La Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural (Agribank) figure sur la liste des 10 plus grandes banques vietnamiennes prestigieuses du Vietnam en 2019, selon la Compagnie par actions Vietnam Report.

La Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural (Agribank). Hanoi. Photo : VNA

Agribank s'est également classée au premier rang des banques commerciales vietnamiennes dans la liste des 500 entreprises les plus performantes du Vietnam en 2019 (classement VNR500) pour cette année.Au Vietnam, le classement des 500 plus grandes entreprises repose sur les résultats de recherches et d’évaluations indépendantes effectuées conformément aux normes internationales de la Vietnam Report.Il est annoncé chaque année depuis 2007, avec les conseils d’experts nationaux et internationaux, en particulier de GS. John Quelch, ancien vice-président de Harvard Business School.En 2018, Agribank a réalisé un bénéfice avant impôts de plus de 7.525 milliards de dongs (330 millions de dollars). La banque vise un bénéfice d'au moins 10.000 milliards de dongs cette année et devrait devenir l'une des 150 plus grandes banques asiatiques en Asie d'ici la fin de 2020. –VNA