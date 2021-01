Hanoi (VNA) - Bonne nouvelle pour les Hanoiens. Le comité populaire de l'arrondissement de Hoàn Kiêm a fait savoir que depuis le premier janvier dernier, la zone piétonne de la capitale couvre également la partie méridionale du vieux quartier.

La zone piétonne de la capitale (Photo: vnexpress.net)

Tout a commencé en 2004 lorsque le comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm a décidé d’inaugurer cinq rues piétonnes dans le vieux quartier. Entre 2014 et 2016, l’espace réservé aux piétons s’est agrandi avec six nouvelles rues, puis avec les berges du lac de l’Épée restituée et ses alentours. Depuis le premier janvier dernier, les rues Dinh Liêt, Gia Ngu, Câu Gô, Hàng Bè, Hàng Dâu, Hàng Bac, Dào Duy Tu, Ô Quan Chuong, et les ruelles Câu Gô, Trung Yên, et Phât Lộc situées au sud du vieux quartier sont piétonnes tous les week-ends. Nguyên Anh Quân, vice-président du comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm explique:

«Ce nouveau projet d’élargissement vers le sud a permis de créer un espace piéton complet qui abrite et met en valeur le vieux quartier et le lac de l’Épée restituée, deux vestiges nationaux importants».

Doté d’un patrimoine architectural exceptionnel, le vieux quartier de Hanoi fait la fierté des Vietnamiens depuis toujours. S’étendant sur quelque 100 ha, il reflète le développement de la capitale millénaire et compte 121 vestiges culturels et historiques. Ses habitations en tube, ses temples, ses pagodes, ses marchés et ses très célèbres rues de corporations font le plaisir des touristes. Nguyên Ngoc Diêp, une habitante de la rue Hàng Bac (orfèvrerie):

«Notre rue abrite la maison communale de Kim Ngân dédiée au culte du fondateur du travail d’orfèvre. Des artisans chevronnés vivent et travaillent encore ici».

Les lignes vertes sont la partie élargie de la zone piétonne de la capitale (Photo: vnexpress.net)

Les rues deviennent piétonnes tous les vendredis, samedis et dimanches de 19h00 au 24h00 en été, et de 18h00 au 24h00 en hiver. Pour augmenter la fréquence des zones piétonnes, les autorités de l’arrondissement de Hoàn Kiêm ont décidé d’organiser des visites nocturnes des vestiges et d’enrichir les rues de spectacles divers. Pham Tuân Long, président du comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm partage ses meilleures adresses de restaurant et de shopping:

«La rue Gia Ngu et la ruelle Câu Gô regorgent de restaurants et d’hôtels. La rue Hàng Bè vend des produits artisanaux et des souvenirs, la rue Dinh Liêt vend des produits en laine et en cuir. Hàng Dâu est maintenant la rue des chaussures et des sandales alors que la rue Dào Duy Tu permet de découvrir la cuisine de rue. La rue Ô Quan Chuong est généralement dédiée aux activités culturelles».

Aujourd’hui, la zone piétonne accueille des milliers de visiteurs chaque semaine et est en passe de devenir l’une des attractions favorites des touristes et des Hanoïens. -VNA/VOV