Des touristes indiens visitent l'ancienne ville de Hoi An. Photo: baoquangnam

Hanoï (VNA) - Outlook India vient de publier un article sur le grand intérêt des touristes indiens pour le Vietnam.



Selon le journal, le Vietnam et l'Inde ont entretenu de bonnes relations harmonieuses au cours des derniers siècles. Des magasins d'alimentation indiens peuvent être facilement trouvés dans les grandes villes du Vietnam. Et maintenant, le Vietnam est devenu l'une des destinations préférées des Indiens.



La demande des Indiens pour se rendre au Vietnam après la pandémie de Covid-19 augmente sans cesse. De plus en plus d'Indiens choisissent le Vietnam comme destination de rêve.



La pandémie a clairement changé beaucoup de choses dans le monde, y compris dans l'industrie du tourisme. Presque tous les pays ont fermé leurs frontières pour prévenir l'épidémie et assurer la sécurité nationale, rendant impossible pour les passionnés de voyages la possibilité d'assouvir leur passion. Mais avec l'assouplissement progressif des réglementations anti-épidémiques, le tourisme a rebondi, mais avec de nouvelles tendances. En Inde, l'une d'elle est le voyage au Vietnam, et ce pour plusieurs raisons.



De nombreux facteurs favorables



Récemment, le Vietnam a lancé de nombreux vols directs vers des villes indiennes. Selon les données d'Outlook India, on dénombre 11 lignes aériennes supplémentaires reliant les deux pays, portant le total à 19.



Avant la pandémie de Covid-19, l'Inde s'affirmait déjà comme un marché potentiel pour le tourisme vietnamien, avec une croissance significative du nombre de visiteurs, qui était passé de 85.000 en 2016 à 169.000 en 2019. Ce nombre augmente rapidement grâce à l'entrée sans quarantaine depuis le 15 mars 2022.



Outlook India a également cité des données du Vietnam selon lesquelles le nombre de visas délivrés aux visiteurs indiens a été multiplié par 24, passant de 250 visas/jour avant la crise sanitaire à 6.000/jour aujourd'hui. En outre, la demande de visa en ligne est également relativement rapide, ce qui permet aux touristes indiens de se rendre au Vietnam plus facilement.



Pour de nombreux visiteurs étrangers, notamment indiens, la politique de réouverture du gouvernement vietnamien pour relancer l'industrie du tourisme a rendu cette destination attractive, dans un contexte où il est encore difficile d'obtenir un visa pour entrer dans certains autres pays.



Il y a aussi beaucoup de circuits au Vietnam depuis l'Inde, aidant les touristes indiens à avoir un plan d'exploration du Vietnam qui convient à leur budget.



Outlook India estime également que les traditions, la culture unique et les paysages époustouflants du Vietnam méritent d'être explorés./.-CPV/VNA