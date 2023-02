Dans l'usine de Samsung dans le parc des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville (SHTP). Photo: techsignin.com

Hanoï (VNA) - Dès le premier mois de 2023, les fonds étrangers ont continuellement afflué dans les villes et provinces du Sud-Est, notamment Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau...

Toujours une destination attractive pour les investisseurs

Selon le Département de l’investissement étranger (ministère du Plan et de l'Investissement), au mois de janvier, le pays a attiré près de 1,7 milliard de dollars des fonds étrangers (comprenant fonds d'IDE, apports au capital social et achats d’actions par les investisseurs étrangers), répartis dans 32 provinces et villes du pays. La province de Bac Giang tient le haut du pavé avec près de 792 millions de dollars. Viennent ensuite Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Tay Ninh,...



Selon le rapport du Service de la Planification et de l'Investissement de Ho Chi Minh-Ville, ce mois-là, la ville a attiré 179 millions de dollars d'IDE, soit une augmentation de près de 74% par rapport à la même période de 2022.



La province de Dong Nai a connu un début d'année 2023 impressionnant avec près de 245 millions de dollars d’IDE en janvier, ce qui la classe dans le top des provinces/villes les plus bénéficiaires. L’attraction des fonds d’investissement étranger à Ba Ria - Vung Tau et à Binh Duong a aussi enregistré des chiffres positifs.



L’afflux des capitaux étrangers dans cette région dès le premier mois de l'année montre qu’il s’agit d’une destination attractive auprès des entreprises étrangères.



Améliorer l'environnement d’investissement pour accueillir les "aigles"



Commentant la capacité d'attraction des investissements des provinces du Sud-Est, M. Watanabe Nobuhiro, Consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que «dans les temps à venir, lorsque l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau, et les rocades n°3 et n°4 seront construites, la connexion des infrastructures entre les provinces/villes de la zone économique clé du Sud se fera sans heurts. Ainsi, l'attrait des provinces du Sud-Est aux yeux des investisseurs étrangers sera plus élevé».

Dong Nai se coordonne avec les ministères et les branches pour accélérer l'achèvement des procédures de création de 8 nouvelles zones industrielles. Photo: Vietnambiz

Afin d’attirer davantage les investissements étrangers en 2023, dans des projets de haute qualité notamment, de nombreuses provinces/villes du Sud-Est continuent de se concentrer sur le développement des infrastructures de transport et de logistique, l'expansion des zones industrielles, l'amélioration de l'environnement d'investissement, le raccourcissement des délais de traitement des formalités administratives.



La région, avec son rôle de locomotive économique du pays, accélère la mise en œuvre de plans et de stratégies de développement économique vert afin de favoriser sa restructuration économique associée au renouvellement de son modèle de croissance verte.



Lors d'une récente réunion, Mai Hung Dung, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Binh Duong, a déclaré que pour recevoir des flux d'IDE de haute qualité, Binh Duong donne la priorité à l'attraction des projets de haute technologie, à haute valeur ajoutée et respectueux de l'environnement.



Dong Nai se coordonne avec les ministères et les branches pour accélérer l'achèvement des procédures de création de 8 nouvelles zones industrielles approuvées par le Premier ministre, d'une superficie totale de plus de 7.000 ha. La province de Ba Ria - Vung Tau prévoit également d'ici 2030 d'étendre 8 autres zones industrielles avec un fonds foncier de plus de 8.000 ha pour mieux attirer les investisseurs. - CPV/VNA