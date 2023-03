Lors de la cérémonie pour le 50e anniversaire du départ de la force GP10 de reporters spécialement formés du Nord vers le champ de bataille de la Sud (16 mars 1953) pour soutenir l'Agence d'information sur la libération (AIL, qui a fusionné avec la VNA après la réunification nationale). Photo : VNA

Hanoï, 16 mars (VNA) - Des générations de journalistes et d'employés de l'Agence vietnamiennes d’Information (VNA) se sont constamment efforcés de faire de leurs nouvelles le courant principal de l'information dans le système de presse du pays, en plus d'affirmer le rôle de VNA en tant que central d'informations stratégiques fiables à toutes les périodes du développement national.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang. Photo : VNA

C'est ce qu'a souligné la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, lors d'une cérémonie tenue le 16 mars à Hanoï pour le 50e anniversaire du départ de la force GP10 de reporters spécialement formés du Nord vers le champ de bataille de la Sud (16 mars 1953) pour soutenir l'Agence d'information sur la libération (AIL, qui a fusionné avec la VNA après la réunification nationale).



GP10 est un cours de formation pour les reporters de guerre de l'AIL, l'une des "générations dorées" qui a contribué à honorer les glorieuses traditions de l'AIL, ainsi que de la VNA. C'est ce qu'a souligné la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, lors d'une cérémonie tenue le 16 mars à Hanoï pour le 50e anniversaire du départ de la force GP10 de reporters spécialement formés du Nord vers le champ de bataille de la Sud (16 mars 1953) pour soutenir l'Agence d'information sur la libération (AIL, qui a fusionné avec la VNA après la réunification nationale).GP10 est un cours de formation pour les reporters de guerre de l'AIL, l'une des "générations dorées" qui a contribué à honorer les glorieuses traditions de l'AIL, ainsi que de la VNA.

Des reporters-soldats de l'Agence vietnamienne d'Information se réunissent à Hanoï. Photo: VNA



Lors de la cérémonie de célébration, Vu Viet Trang a déclaré qu'il y a à peine 50 ans, le 16 mars 1973, en plein dans la période la plus féroce de la guerre de résistance contre les impérialistes américains pour le salut national, les jeunes reporters du GP10 avec savoir et patriotisme étaient prêts à exercer les fonctions de journaliste-soldat sur le champ de bataille.



Des nouvelles chaudes et des photos de journalistes ont été diffusées à l'arrière, annonçant la bonne nouvelle de la victoire de l'armée vietnamienne, et pour que la VNA transmette plus tard des messages au monde sur la juste lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance et la libération nationale.

Les reporters, techniciens et télégraphistes du GP10 ont été chargés de travailler sur tous les champs de bataille des régions de la partie septentrional du Centre, du Centre, des Hauts plateaux du Centre et du Sud. (Photo: VNA)

Elle a en outre ajouté que dans l'esprit des journalistes-soldats, les reporters de son entité se tiennent toujours aux côtés des forces de première ligne pour fournir au public de véritables nouvelles et photos, et ont mené à bien les missions d'information stratégique assignées par le Parti et l'État.

Le groupe spécial de journalistes a été chargé d'aider l’Agence d’information de libération - Organe officiel du Front national de libération du Sud Vietnam - à couvrir la guerre. Photo: VNA

Avant la cérémonie, les délégués ont observé une minute de silence en hommage aux journalistes de VNA sacrifiés et ont regardé le reportage sur les jours de lutte courageuse et résiliente et les efforts du GP10 pour accomplir les tâches assignées.- VNA Avant la cérémonie, les délégués ont observé une minute de silence en hommage aux journalistes de VNA sacrifiés et ont regardé le reportage sur les jours de lutte courageuse et résiliente et les efforts du GP10 pour accomplir les tâches assignées.- VNA

source