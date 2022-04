La valeur d'échanges commerciaux entre le Canada et le Vietnam en 2021 a dépassé 6 milliards de dollars, en hausse de 19 % par rapport à 2020. Photo: VNA



Ottawa (VNA) – Lors d’une audience du Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes du Canada le 27 avril, la professeur Julie Dai Trang Nguyên, directrice de l’Association Canada-Vietnam (CVS), a souligné l'importance du Vietnam pour les entreprises canadiennes, non seulement au sein de l'ASEAN, mais aussi dans la vaste région indo-pacifique.

Depuis 2015, le Vietnam a toujours maintenu sa position de premier partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN. La valeur d'échanges commerciaux entre le Canada et le Vietnam en 2021 ont dépassé 6 milliards de dollars, en hausse de 19 % par rapport à 2020.

Le Vietnam sera un partenaire de sécurité important dans la stratégie indo-pacifique du Canada, car les deux pays sont attachés au multilatéralisme, à la sécurité mondiale et à la lutte contre les changements climatiques, a affirmé la professeur Julie Dai Trang Nguyên.

Elle a proposé au Canada d’envisager de se joindre au réseau d'accords de libre-échange du Vietnam, qui couvre actuellement 60 économies représentant 90 % du PIB mondial.

Elle a également rappelé les éléments fondamentaux de l'amitié de longue date entre le Canada et le Vietnam. C'est-à-dire que les deux pays sont membres de la Communauté de la Francophonie, rejoignent l'Accord de partenariat transpacifique intégral et progressiste (CPTPP), l'accord de partenariat intégral entre le Vietnam et le Canada signé en 2017.

En 2019, le Vietnam figure parmi les cinq principaux pays pourvoyeurs d’étudiants internationaux au Canada.

La professeure Julie Dai Trang Nguyên, également directrice du Conseil commercial Canada - Vietnam, s’est déclaré convaincue que la coopération entre les deux pays continuera de se développer dans tous les domaines, en particulier le commerce, lorsque le Canada se rendra compte que l'importance croissante du Vietnam et de la région indo-pacifique à la chaîne d'approvisionnement et à la croissance économique à long terme du Canada.

Dans les années à venir, le Conseil commercial Canada - Vietnam devrait continuer d'organiser des événements pour fournir des informations, et faciliter les échanges commerciaux et d'investissement entre les deux pays. -VNA