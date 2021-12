Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Depuis la 19e Conférence nationale des Affaires étrangères en août 2018, les activités locales en matière de relations extérieures ont obtenu de nombreux résultats importants, selon le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung.



Lors d’une interview accordée à la presse à l’occasion de la 20e Conférence nationale des Affaires étrangères, le vice-ministre To Anh Dung a indiqué que les réalisations des localités en matière de relations extérieures avaient contribué à la mise en oeuvre des objectifs de développement socio-économique locaux et, plus généralement, au succès commun du secteur diplomatique du pays.



Concrètement, au cours de la période 2019-2021, les localités ont signé plus de 200 accords avec des partenaires étrangers qui sont des localités, organisations ou entreprises étrangères, dans le but de renforcer la coopération ou d’élargir le débouché des produits locaux, a précisé To Anh Dung.



De nombreuses activités de promotion du commerce et de présentation des atouts et avantages locaux ont été organisées, dont le Forum international sur la transformation numérique agricole du Vietnam 2021 ou le Forum “Pont de développement du Vietnam 2021: connectivité des localités, entreprises pour saisir de nouvelles opportunités”, a-t-il ajouté.



S’agissant de la diplomatie culturelle, le vice-ministre a rappelé les événements tels que l’inscription du “chant Then” sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité 2019, ou la reconnaissance par l’UNESCO de Nui Chua et Kon Ha Nung en tant que réserves mondiales de biosphère.



Les localités ont également contribué de manière importante à la défense de la souveraineté nationale, a-t-il affirmé, ajoutant que les frontières et les bornes frontalières étaient bien protégées, l'ordre social et la sécurité dans les zones frontalières étaient assurés.



Concernant la protection du citoyen, le vice-ministre des Affaires étrangères a rappelé que les localités avaient étroitement coopéré avec son ministère et les autres organes compétents pour organiser plus de 700 vols pour rapatrier plus de 200.000 Vietnamiens à l’étranger, ainsi que pour assister les citoyens bloqués à l’étranger en raison de l’épidémie de COVID-19.



Selon To Anh Dung, dans les temps à venir, les activités des localités en matière de relations extérieures devront promouvoir et développer le rôle de la diplomatie économique, renforcer les contenus adaptés aux tendances de développement du monde, répondant aux besoins des localités telles que le développement de l'économie numérique, le commerce électronique, l'agriculture de haute technologie, l'énergie propre..., tout en exploitant mieux les atouts et avantages locaux, continuant de chercher à augmenter les débouchés des produits locaux, à bénéficier du soutien international dans la réalisation des objectifs de développement inclusif et durable.



Pour la 20e Conférence nationale des Affaires étrangères qui devra commencer le 13 décembre, le vice-ministre a affirmé que cet événement, organisé après le 13e Congrès national du Parti, permettrait de mettre en oeuvre de nouvelles orientations pour le secteur, en plaçant les localités et les entreprises au centre.



Il s’agira d’une occasion pour les localités, les ministères et organes compétents, les représentations vietnamiennes à l'étranger et les partenaires internationaux d'évaluer les résultats obtenus et d’avancer des mesures pour une meilleure performance, a-t-il souligné.



L’événement, organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, comprendra une rencontre avec des dirigeants locaux, des ambassadeurs et consuls généraux vietnamiens dans de nombreux pays, des entreprises étrangères au Vietnam et de grands groupes et sociétés vietnamiens, a annoncé le vice-ministre. Selon lui, la rencontre permettra de rechercher des mesures pour accélérer l’intégration internationale des localités vietnamiennes.



En outre, pour la première fois, à l'occasion de la Conférence des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Industrie et du Commerce organiseront une exposition présentant des produits vietnamiens d’excellence aux délégués nationaux et étrangers, a-t-il annoncé, ajoutant que des rencontres séparées entre localités et délégués sont également prévues.-VNA