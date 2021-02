La SARL de communication M3, membre de Viettel , devient la première compagnie vietnamienne à rejoindre la chaîne d’approvisionnement aérospatiale mondiale. Photo: NDEL

Hanoï (VNA) – La SARL de communication M3, membre du groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel), est devenue la première compagnie vietnamienne à rejoindre la chaîne d’approvisionnement aérospatiale mondiale, a annoncé Meggitt PLC, une entreprise britannique d'ingénierie d'affaires spécialisée dans l'équipement pour l'aérospatiale.



La SARL de communication M3 sera un fournisseur de matériaux, de composants et d'équipements pour Meggitt PLC basée au Royaume-Uni.



Définissant la recherche sur les technologies de pointe comme l'un des quatre piliers de son développement, Viettel continue de coopérer avec des sociétés technologiques du monde, en promouvant la production et l'exportation de produits de haute technologie. -VNA