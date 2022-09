Réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN et de l'UE. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA)- Les séances de consultation sur la situation économique au niveau ministériel entre l'ASEAN et ses partenaires ont eu lieu le 18 septembre dans le cadre de la 54e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM-54) et des réunions connexes, tenues dans la province de Siem Reap au Cambodge.

Lors de la séance de consultation ASEAN - États-Unis, les ministres de l'ASEAN et le représentant américain au Commerce ont approuvé le programme de travail de l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement entre l'ASEAN et les États-Unis (TIFA) et l'Initiative d'engagement économique élargi (E3) pour la période 2022-2023.

Lors de la séance de consultation ASEAN - UE, les ministres ont discuté des possibilités de mise en œuvre de la coopération dans des domaines d'intérêt commun, dont la connexion des chaînes d'approvisionnement, le commerce électronique, les technologies vertes... Les ministres ont également approuvé le programme de travail sur le commerce et l’investissement pour la période 2022-2023.

Les ministres de l'ASEAN et du Japon ont examiné la mise en œuvre de l’Accord de partenariat économique global ASEAN - Japon (AJCEP) et discuté de nouvelles propositions du Japon pour 2023.

Les ministres de l'ASEAN, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se sont concentrés sur les négociations visant la mise à niveau de l'accord de libre-échange tripartite (AANZFTA), qui devraient s'achever cette année.

Le 17 septembre, avaient eu lieu respectivement la Conférence ministérielle du Partenariat économique régional global (RCEP) et les réunions de consultation au niveau ministériel entre l'ASEAN et la Chine, le Canada, les trois pays d'Asie du Nord-Est et Hong Kong (Chine).-VNA