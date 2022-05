La délégation vietnamienne est conduite par Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, a assisté le 18 mai à une réunion élargie des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM+) à Phnom Penh, au Cambodge.

Lors de la réunion, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a souligné l'importance de la sécurité et de la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale pour les pays dans la région et la Communauté de l'ASEAN.

Ainsi, le respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la promotion de la signature rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace représentent une nécessité, a-t-il affirmé.

Le Vietnam persiste à résoudre tous les différends en mer par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a déclaré le chef de la délégation vietnamienne.

À la fin de son discours, Hoang Xuan Chiên a souligné le souhait du Vietnam de voir que les conférences dans le cadre de l'ASEAN, y compris l'ADSOM et l'ADSOM+, parviendront à un consensus élevé sur le contenu et la signature de déclarations communes de l'ADMM et de l'ADMM+, contribuant à améliorer l'image et la position de l'ASEAN et à rendre l'ASEAN de plus en plus développée.

Les réunions ADSOM et ADSOM+ organisées les 17 et 18 mai au Cambodge sont des préparations pour la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et l’ADMM+ prévues en juin et en novembre prochain, respectivement.-VNA