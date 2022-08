Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Van Thanh vient de signer la décision N°985/QD-TTG sur l’adoption du Programme national de développement de l’aquaculture pour la période 2021-2030.

Le programme vise à développer un secteur de l’aquaculture efficace, durable et résilient au changement climatique. Il propose également des mesures pour améliorer la productivité, la qualité, la valeur et la compétitivité des produits aquatiques vietnamiens, répondant aux normes nationales et internationales.

La culture de poissons en cage. Photo : VNA



Pour la période 2021-2025, la productivité annuelle du secteur de l’aquaculture devrait atteindre 5,6 millions de tonnes ; son chiffre d’affaires à l’exportation, 7,8 milliards de dollars et sa croissance moyenne annuelle, de 4%. D’ici 2030, sa productivité annuelle devrait atteindre sept millions de tonnes.

Le secteur devrait édifier des chaînes de production, de transformation et de consommation couvrant plus 30% du nombre de produits aquatiques. -VNA