Photo: VNA



Singapour (VNA) - Le 5e tournoi de football Hung Vuong a débuté dimanche à Singapour, avec la participation de 20 équipes représentant des Vietnamiens résidant et travaillant dans ce pays.

Ce tournoi est organisé annuellement à l'occasion de la fête commémorative des rois Hùng par le Comité de liaison de la communauté des Vietnamiens à Singapour, visant à s'orienter vers leur pays d'origine, et à renforcer la solidarité entre les membres au sein de la communauté.

A cette occasion, le comité d'organisation a lancé un mouvement de collecte de fonds "Pour Truong Sa bien-aimé".

La cérémonie de clôture du tournoi aura lieu le 12 mai.

Le même jour, la cérémonie d'ouverture du premier événement sportif de la communauté des Vietnamiens en République de Corée s'est tenu au stade de la ville d'Osan.

Les équipes participent à l'événement. Photo: VNA





À travers cet événement, le comité d'organisation a espéré que la communauté vietnamienne se solidariserait et continuerait de s'entraider dans le pays hôte.



L'événement aide les autorités locales et les entreprises sud-coréennes à mieux comprendre la solidarité et l'amitié du peuple vietnamien.



Selon l'Association des Vietnamiens en République de Corée, environ 170.000 Vietnamiens vivent et travaillent dans le pays. Le nombre devrait augmenter fortement dans les temps à venir. -VNA