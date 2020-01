Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres (gauche) lors du débat. Photo : VNA



New York (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a eu les 9 et 10 janvier de nombreuses activités à l’occasion de sa présidence d’un débat public du Conseil de sécurié des Nations Unies à New York.



Il a présidé un déjeuner de travail entre le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Il a eu également des rencontres bilatérales avec le secrétaire général des Nations Unies et plusieurs autres personnalités de l’ONU et de différents pays.



Les dirigeants de l’ONU et les représentants des pays ont tous déclaré apprécier la position internationale du Vietnam qui assume cette année la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021. Ils ont affirmé que le débat public organisé par le Vietnam avait été couronné de succès avec la participation de nombreux pays membres de l’ONU.



Le secrétaire général de l’ONU a déclaré tenir en haute estime les réalisations socio-économiques du Vietnam, ainsi que son engagement pour les Objectifs de Développement durable (ODD) et la résilience aux changements climatiques. Il a affirmé son soutien pour un règlement pacifique des différends en Mer Orientale selon le droit international.



Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a indiqué que le Vietnam était un exemple en termes de développement économique. Il a déclaré que le PNUD était prêt à assister le Vietnam en lui donnant des conseils de politiques pour sa nouvelle période de développement.



Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d'ONU Femmes, a déclaré saluer les réalisations importantes du Vietnam en termes d’autonomisation économique des femmes. Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a demandé à ONU Femmes de continuer d’assister son pays dans la promotion de l’égalité des sexes.



Le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, Denis Moncada Colindres, a exprimé son admiration devant le développement du Vietnam. Les deux chefs de la diplomatie vietnamienne et nicaraguayenne ont convenu d’étudier la possibilité d’organiser des négociations d’un accord-cadre sur le commerce et l’investissement entre leurs pays.



Le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, Dionisio Babo Soares, a réaffirmé le souhait de son pays d’adhérer à l’ASEAN et de renforcer la coopération bilatérale avec le Vietnam. Pham Binh Minh a demandé au Timor-Leste de ratifier rapidement l’accord commercial avec le Vietnam. Les deux parties ont convenu d’intensifier leur coopération et leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux.



Lors de sa rencontre avec le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Sergiy Kyslytsya, Pham Binh Minh a adressé ses profondes condoléances à l’Ukraine suite au crash du Boeing ukrainien en Iran le 8 janvier 2020. Les deux parties ont discuté des mesures propres à développer les relations bilatérales. Le vice-ministre ukrainien a affirmé la volonté de collaborer avec le Vietnam au sein des forums multilatéraux, ainsi que de renforcer les liens avec l’ASEAN en demandant à participer au Traité d’amitié et de coopération de l’ASEAN (TAC).



Mary Robinson, ancienne présidente irlandaise, actuellement présidente des Elders, a déclaré apprécier les priorités du Vietnam au Conseil de sécurité, dont les changements climatiques, la sécurité, la protection des femmes et des enfants dans les conflits. Elle a discuté avec Pham Binh Minh des questions internationales et régionales d’intérêt commun telles que le Moyen-Orient et la péninsule coréenne. -VNA