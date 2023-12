Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et un patient à l’Hôpital international La Vie à Vientiane. Photo: VNA

A cette occasion, le dirigeant a offert des cadeaux au personnel de l’Hôpital international La Vie.L'Hôpital international La Vie est un hôpital de classe I reconnu par le ministère lao de la Santé, avec une capacité de 50 lits. Il vise à développer des spécialités approfondies en cardiologie et endocrinologie. Ouvert en novembre 2023, l'Hôpital contribue au développement socio-économique local tout en illustrant la coopération étroite entre le Vietnam et le Laos.Le même jour, les présidents des Assemblées nationales vietnamienne et lao ont assisté à une rencontre d’anciens étudiants, cadres et professeurs de l’Ecole d’amitié T78.Lors de la réunion, le président de l'Assemblée nationale lao et plusieurs délégués ont partagé leurs souvenirs des années où ils avaient été envoyés par le Parti et l'État lao étudier au Vietnam.Le président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, a déclaré que les anciens étudiants lao ayant mené des études au Vietnam en général et à l'Ecole T78 en particulier appréciaient toujours les relations Laos-Vietnam.De son côté, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a exprimé son émotion d'assister à cette rencontre très spéciale. Il a indiqué que l'Ecole T78 était la première école pour étudiants étrangers établie au Vietnam et que c’était l'école qui avait formé le plus grand nombre d'étudiants lao dans l'histoire du Vietnam.Selon le dirigeant vietnamien, le Parti et l'État du Vietnam considèrent toujours la formation de cadres à tous les niveaux comme un pilier important de la coopération entre les deux pays. À l’avenir, le nombre de bourses annuelles accordées aux étudiants lao et le niveau des bourses augmenteront.-VNA