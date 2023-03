Hai Duong (VNA) – Dans le cadre de sa tournée à Hai Duong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 15 mars à plusieurs établissements économiques et sociaux de cette province du Nord.



Le chef du gouvernement est allé offrir des cadeaux au Centre provincial de protection sociale. Il a également visité le site historique spécial national Con Son-Kiep Bac et le temple de Chu Van An dans la ville de Chi Linh.



Le Premier ministre a eu en outre une séance de travail avec la SARL Ford Vietnam à l'usine de fabrication et d'assemblage d'automobiles Ford Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh regarde un modèle de voiture fabriqué par Ford Vietnam. Photo: VNA





Ford Motor est l'une des premières entreprises américaines à investir au Vietnam. La chaîne de production de Ford à Hai Duong a commencé à fonctionner au début du quatrième trimestre 1997. En 2022, Ford Vietnam a versé plus de 2.000 milliards de dongs au budget public de la province de Hai Duong.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré se réjouir des réalisations de Ford Vietnam, un témoignage de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis. Il a suggéré que Ford continue d'accroître ses investissements au Vietnam et transfère de nouvelles technologies au pays.



Le Premier ministre a affirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à continuer d'améliorer le climat des investissements et des affaires, en créant des conditions favorables pour que les entreprises investissent efficacement au Vietnam.



Dans l'après-midi du 15 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également assisté à une cérémonie pour annoncer la décision de reconnaître l'achèvement de la tâche d’édification de la Nouvelle Ruralité dans la province de Hai Duong (Nord).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie pour annoncer la décision de reconnaître l'achèvement de la tâche d’édification de la Nouvelle Ruralité dans la province de Hai Duong. Photo: VNA



Cette cérémonie a été organisée par le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire provincial, le Comité populaire provincial et le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam.



Au cours de la période 2011-2021, la province de Hai Duong a mobilisé plus de 58.383 milliards de dongs pour l’édification de la Nouvelle Ruralité. Actuellement, toutes ses 178 communes répondent déjà aux normes de la Nouvelle Ruralité, dont 43 aux normes avancées et quatre classées communes exemplaires de Nouvelle Ruralité.



Le 16 mars 2022, le Premier ministre a signé la décision n° 358/QD-TTg reconnaissant l’achèvement par la province de Hai Duong de la tâche d’édification de la Nouvelle Ruralité en 2020.



Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’édification de la Nouvelle Ruralité était une tâche clé, régulière et de longue terme, contribuant à la réalisation de l'objectif de "Peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable et moderne".



Selon le chef du gouvernement, fin 2022, le pays comptait 18 provinces avec 100% des communes répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité. Cinq provinces, à savoir Dong Nai, Nam Dinh, Ha Nam, Hung Yen et Hai Duong, ont été reconnues par le Premier ministre pour l’achèvement de la tâche d’édification de la Nouvelle Ruralité.



Appréciant les efforts et les réalisations de Hai Duong en termes d’édification de la Nouvelle Ruralité, le Premier ministre a encouragé la province à développer ses acquis, à mettre en oeuvre efficacement la Résolution du 5e Plénum du 13e Comité central sur le développement de l'agriculture, des agriculteurs et des zones rurales pour 2030, avec une vision à l'horizon 2045.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite un stand des produits agricoles de Kinh Mon, province de Hai Duong. Photo: VNA





Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de promouvoir l’économie agricole, de poursuivre la restructuration du secteur agricole tout en attachant de l’importance à la protection de l’environnement, au développement de l’éducation et de la santé, à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, ainsi qu’au tourisme rural…-VNA