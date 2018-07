Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la mère de Trinh Dinh Khoi, Vu Thi Nhan. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l’occasion du 71e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est allé offrir les baguettes d’encens à Trinh Dinh Khoi et Dang Thuy Tram et visiter leurs proches à Hanoi.

Il est allé visiter la mère de Trinh Dinh Khoi, Vu Thi Nhan, 98 ans et domiciliée dans l’arrondissement de Hai Ba Trung. Trinh Dinh Khoi fut décédé à l’âge de 19 sur le champ de bataille de Quang Tri au Centre. Son tombeau n’est pas encore retrouvé.

M. Phuc s’est rendu visite à Doan Ngoc Tram, mère de Dang Thuy Tram, dans l’arrondissement de Ba Dinh. Dang Thuy Tram (née en 1942) fut tuée lors de l'attaque de son infirmerie dans le district de Duc Pho, province de Quang Ngai au Centre. Elle a tenu durant deux années un journal intime dans lequel elle évoque la guerre, les idéaux des jeunes Vietnamiens d'alors ainsi que l'amour. Ce journal a été récupéré par deux G.I's dont Frederic Whitehurst, qui l'a remis à la famille de l'auteur 35 ans après sa mort (en 2005). Il a été publié par la suite et est devenu un best-seller au Vietnam avant de sortir en librairie aux Etats-Unis sous le titre de "Last night I dreamed of peace" (La nuit dernière, j'ai rêvé de la paix").

Lors des rencontres avec les proches des Morts, Nguyen Xuan Phuc a affirmé la reconnaissance pour toujours du Parti et de l’Etat pour le sacrifice des héros pour la libération nationale.

A cette occasion, à la ville de Da Nang au Centre ont eu lieu une cérémonie de célébration de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie et une réunion de bilan de cinq ans de la mise en œuvre du Programme d’assistance d’habitation en faveur des personnes méritantes. En cinq ans, plus de 223 milliards de dongs ont été mobilisés pour construire et réhabiliter 7.400 maisons.

Le même jour, une cérémonie d’enterrement des 186 ossements de soldats morts pendant la guerre au Cambodge a eu lieu dans le district de Tinh Bien, province de Tay Ninh au Sud. - VNA