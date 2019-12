La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, prononce un discours lors de sa visite dans la ferme laitière du groupe vietnamien TH à Volokolamsk dans l’oblast de Moscou. Photo : VNA



Moscou (VNA) – A l’occasion de sa visite officielle en Russie, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a déposé le 10 décembre des fleurs sur la place Ho Chi Minh à Moscou. Le même jour, elle a rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Russie.



A cette occasion, elle a déclaré apprécier les efforts des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam pour contribuer au développement des relations avec la Russie en tous domaines, tels que politique, économie, culture, éducation... Elle leur a demandé de renforcer les mesures pour assister les ressortissants vietnamiens dans le contexte d’évolutions complexes de la situation mondiale et régionale.



Toujours mardi, la présidente de l’Assemblée nationale a visité la ferme laitière du groupe vietnamien TH à Volokolamsk dans l’oblast de Moscou.



A cette occasion, le vice-gouverneur de l’oblast de Moscou, Khromov Vadim Valerianovich, a affirmé que les autorités locales feraient de leur mieux pour aider le groupe vietnamien à assurer le rythme de ce projet qui devrait accueillir d’ici août 2020 environ 6.000 vaches laitières.



Selon des représentants de TH, cette société compte construire trois groupes de fermes dans l’oblast de Moscou. Le premier groupe de fermes à Volokolamsk a été inauguré et mis en activité en janvier 2018. Le second sera construit à Shatura en 2020.



La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a déclaré tenir en haute estime les efforts du groupe TH dans le développement de ses projets en Russie. Elle a souligné que l’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens demanderaient aux organes compétents d’assister le groupe TH pour contribuer au développement de la coopération entre les deux pays. -VNA