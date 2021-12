Hanoi (VNA) – Le Parti et l’Etat vietnamiens adoptent toujours une politique conséquente de respecter et de garantir la liberté de croyance et de religion des citoyens et les droits égaux des religions.

Des soldats du bataillon d'infanterie (régiment 741, commandement militaire de la province de Dien Bien) participent au nettoyage d'une route inter-villages. Photo : VNA



Cette politique a créé une atmosphère dynamique et progressiste des activités croyantes et religieuses au Vietnam, et est largement reconnue par la communauté internationale.



Cependant, parallèlement au développement des organisations religieuses fonctionnant conformément à leur charte et aux prescriptions de la loi, certaines organisations déguisées en nouvelles religions se sont infiltrées au Vietnam pour mener des activités à des fins politiques.



Profitant du degré de civilisation archaïque des gens, en particulier des minorités ethniques habitant des zones montagneuses et frontalières, ces organisations les excitent, incitent à enfreindre la loi, à entrer en conflit avec les religions traditionnelles.



Diffuser de fausses informations, propager des versions fantomatiques, c’est ainsi que des organisations déguisées en religions ont récemment pénétré dans de nombreuses localités à travers le pays pour mener des activités à des fins politiques.



Environ 100 sectes maléfiques ont été identifiées opérant dans trois zones stratégiques pour la défense et la sécurité nationales, le Nord-Ouest, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud-Ouest. Ces organisations hérétiques attisent une idéologie nationaliste étroite pour saper le bloc de grande union nationale.



Sous prétexte de la religion, de l’ethnicité et des droits de l’homme, les organisations hérétiques rassemblent leurs forces pour s’opposer au Parti et à l’État, attiser l’idéologie du "séparatisme, de l’autonomie", et saper l’unité et l’intégrité territoriales du Vietnam. Cette politique a créé une atmosphère dynamique et progressiste des activités croyantes et religieuses au Vietnam, et est largement reconnue par la communauté internationale.Cependant, parallèlement au développement des organisations religieuses fonctionnant conformément à leur charte et aux prescriptions de la loi, certaines organisations déguisées en nouvelles religions se sont infiltrées au Vietnam pour mener des activités à des fins politiques.Profitant du degré de civilisation archaïque des gens, en particulier des minorités ethniques habitant des zones montagneuses et frontalières, ces organisations les excitent, incitent à enfreindre la loi, à entrer en conflit avec les religions traditionnelles.Diffuser de fausses informations, propager des versions fantomatiques, c’est ainsi que des organisations déguisées en religions ont récemment pénétré dans de nombreuses localités à travers le pays pour mener des activités à des fins politiques.Environ 100 sectes maléfiques ont été identifiées opérant dans trois zones stratégiques pour la défense et la sécurité nationales, le Nord-Ouest, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud-Ouest. Ces organisations hérétiques attisent une idéologie nationaliste étroite pour saper le bloc de grande union nationale.Sous prétexte de la religion, de l’ethnicité et des droits de l’homme, les organisations hérétiques rassemblent leurs forces pour s’opposer au Parti et à l’État, attiser l’idéologie du "séparatisme, de l’autonomie", et saper l’unité et l’intégrité territoriales du Vietnam.