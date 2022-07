Hanoï (VNA) - Le projet d'organisation d'une série d'activités culturelles et artistiques pour célébrer le 55e anniversaire de l’établissant des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967) et l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam 2022 a été approuvé.

Photo d'illustration : VNA

Concrètement, la Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge se déroulera du 9 au 14 août à Phnom Penh et dans la ville de Siem Reap. Les responsables du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam effectueront une tournée au Cambodge pour assister à la cérémonie d'ouverture et aux activités de ladite Semaine.

A cette occasion, les deux parties signeront également un plan de coopération culturelle et artistique pour la période 2023-2027.

La Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam aura lieu du 27 septembre au 2 octobre à Ho Chi Minh- Ville et dans la province de Tra Vinh (Sud) avec des expositions, des performances culturelles et artistiques.- VNA