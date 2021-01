Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Pour célébrer 2021 dans la joie, rendez-vous à la station thermale de Binh Châu, un luxueux complexe de bains minéraux situé à 150 km de Hô Chi Minh-Ville.

Minera Forest à Binh Châu. Photo : Saigontourist

Cet endroit propose des activités attrayantes, promettant un début d’année joyeux. Découvrons pourquoi c’est le bon endroit pour accueillir la nouvelle année et l’endroit le plus intéressant à visiter en 2021.Une cinquantaine de bains minérauxLa station thermale de Binh Châu, qui s’étend sur une superficie d’environ 35 ha, est divisée en trois zones : Minera Springs - zone d’immersion minérale, Minera Forest - forêt et Minera Resort - hébergement. D’une superficie de 12 ha, la zone de Minera Springs dispose de plus de 50 types de bains thermaux, piscines, spa et traitements chauds et froids.La zone Springs Pool possède le plus grand lac d’eau minérale d’Asie du Sud-Est avec une température toujours maintenue entre 37°C et 42°C. La zone propose également des bains minéraux selon différentes cultures, par exemple un bain minéral turc, un bain aux herbes, un bain aux fleurs et au café, un bain au vin, un bain avec massage à l’allemande, à la grecque, ou encore un sauna chaud/froid de style finlandais.Une toute nouvelle zone appelée Wabisabi vient d’être achevée, offrant aux visiteurs de nouvelles expériences. En japonais, Wabisabi signifie "la beauté qui vient du simple". Concrètement, les visiteurs plongeront dans un bain entouré de bois hinoki et observeront les environs tranquilles. Tout cela les aidera à atteindre une relaxation optimale pour redynamiser le corps et l’esprit.À Minera Forest, les visiteurs seront plongés dans un paysage naturel magnifique comprenant des rangées de bambous, des jardins d’abricotiers, avec des animaux ainsi que des jeux pour les enfants. Les nombreux sites intéressants de cette forêt apporteront aux visiteurs de belles expériences.Hébergement quatre étoilesDisposant de 137 chambres conformes à un quatre étoiles, le Minera Resort offre aux visiteurs de grands moments de détente et de divertissement.