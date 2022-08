Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Il est nécessaire de mettre en place un système de salaire et de bonus approprié pour attirer des talents dans le secteur public.



C’est ce qu’ont affirmé plusieurs participants lors de la réunion des hauts officiels de l’ASEAN+3 sur la coopération en matière de fonction publique (ACCSM+3 SOM), le 3 août.



Cette réunion, inscrite dans le cadre de la 21e Conférence de l'ASEAN sur les questions de la fonction publique (ACCSM 21), a été présidée par le ministère vietnamien de l’Intérieur. Selon le vice-ministre vietnamien de l’Intérieur, Vu Chien Thang, cette réunion des hauts officiels de l’ASEAN+3 visait à promouvoir la connectivité de l’ASEAN+3 pour moderniser la fonction publique.



Lors de la réunion, les représentants chinois, japonais et sud-coréens se sont engagés à continuer à soutenir ACCSM et les initiatives de l’ACCSM+, ainsi qu’à faire des efforts pour promouvoir la coopération en matière de fonction publique. -VNA