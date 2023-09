Hanoï (VNA) - Au cours du second semestre de cette année, le ministère de la Construction se concentrera sur la suppression des goulots d'étranglement juridiques pour le marché immobilier et la promotion des développements de logements sociaux.

Atelier "Potentiel de développement du marché immobilier au Vietnam". Photo . VNA

Le ministère a déclaré que le marché immobilier continue de stagner depuis le début de cette année, bien que les taux des prêt aient été réduits dans le but d'aider le marché à surmonter la période difficile.



Le marché immobilier fait face à une grave pénurie d'offre de logements, notamment en ce qui concerne les logements sociaux et les logements abordables. Les transactions sont minimes et les entreprises n'ont pas accès au crédit, ce qui entraîne l'arrêt de nombreux projets.



Le ministère de la Construction a déclaré qu'il se concentrerait sur la suppression des difficultés du marché immobilier au cours des mois restants de cette année.



Les statistiques ont montré que le secteur de la construction a augmenté de 4,74 % au cours des cinq premiers mois, par rapport à la même période l'an dernier, ce qui est supérieur au taux de croissance du PIB du pays. Cependant, le nombre d'entreprises immobilières a connu une baisse de 0,82 %.



Ces six derniers mois, neuf projets de logements sociaux avec un total de 18.768 appartements ont été mis en chantier.



Selon le rapport de la Banque vietnamienne pour les politiques sociales, une somme de 6,2 billions de dongs (261,9 millions de dollars) en prêts préférentiels a été accordée à 15.000 clients pour acheter ou louer puis acheter des logements sociaux.

Actuellement, 48 pays et territoires investissent dans l'immobilier au Vietnam. Photo . VNA

Le ministère vise à développer au moins un million d'appartements pour les personnes à bas revenu au cours de la période 2021-2030.



Jusqu'à présent, 307 projets de logements sociaux ont été achevés dans tout le pays avec un total de 157.100 appartements et plus de 410 projets sont en cours de construction.



Notamment, le ministère de la Construction a soumis à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiée sur le logement et la loi sur les affaires immobilières pour discussion lors de la cinquième session de la 15e Assemblée nationale.



M. Nguyen Anh Tuan, directeur adjoint du Département des investissements étrangers relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, a déclaré que l'immobilier est l'un des domaines qui attirent de nombreux investisseurs étrangers. Actuellement, 48 pays et territoires investissent dans l'immobilier au Vietnam, avec Singapour en tête suivi de la République de Corée, du Japon...

En outre, la gestion flexible et synchrone des outils de politique monétaire, répondant à la demande de capitaux de crédit pour le développement du marché immobilier, la création des conditions permettant aux entreprises, aux acheteurs de logements et aux investisseurs d'accéder rapidement aux sources de crédit, la réduction des taux d'intérêt des crédits, les soutiens au marché immobilier... sont aussi des mesures nécessaires.



En plus de continuer à améliorer la qualité des infrastructures, le Vietnam doit améliorer son environnement d'investissement pour qu'il soit plus attractif, compétitif et ouvert, supprimer rapidement les difficultés et les obstacles pour créer les conditions les plus favorables aux investisseurs, en particulier pour les grands projets lents à mettre en œuvre.



Le directeur du Service de la Construction de Hanoï, Vo Nguyen Phong, a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer rapidement les institutions de développement du logement social avec la publication de règlements sur la gestion et l'utilisation des fonds immobiliers et fonciers. Il faut aussi plus de critères pour les évaluations des immeubles d'habitation anciens et des mises à niveau du système d'information sur le marché immobilier.



Le directeur du service de la Construction de Hô Chi Minh-Ville, Tran Hoang Quan, a déclaré que le ministère de la Construction devrait fournir des conseils détaillés pour éliminer les difficultés de certains projets immobiliers dans la ville.



Le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi, a déclaré qu'il existe un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus pour promouvoir le développement du marché immobilier, notamment des incohérences et des chevauchements entre les documents juridiques, le manque de transparence qui sème la confusion et des politiques obsolètes qui ne tiennent pas compte des évolutions du marché.

Le ministre Nguyen Thanh Nghi a souligné que l'accent serait mis sur l'élaboration des lois régissant le marché immobilier, notamment celles sur la gestion du développement urbain, sur l'aménagement urbain et rural, sur le logement et sur les affaires immobilières.- VNA