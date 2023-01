Production de meubles pour l'exportation. Photo: VNA Production de meubles pour l'exportation. Photo: VNA

Hanoi(VNA) - Le système de 15 accords de libre-échange (ALE) en cours sera un levier pour les exportations du Vietnam, qui a fixé l'objectif de 6% de croissance des exportations en 2023.Il s’agira d'un excédent de la balance commerciale pour la 8e année consécutive.Pour atteindre cet objectif, le Vietnam doit relever de nombreux défis, car à partir du 4e trimestre 2022, le marché mondial des biens de consommation a ralenti. Dans de nombreux grands marchés tels que les États-Unis, l'UE, le Japon..., l’inflation élevée a réduit le pouvoir d'achat.À l'heure actuelle, chaque secteur ou entreprise a reconnu les difficultés et les avantages pour 2023, pour avoir un plan de production et commerce convenable.Avec l'industrie du textile et de l'habillement, l'objectif d'exportations de 47-48 milliards de dollars n’est pas facile à atteindre, en raison des surstocks chez des détaillants et de la demande en baisse. Pourtant, malgré les évolutions défavorables du marché, les investissements de production dans le sens du verdissement écologique et de la réduction des émissions restent un objectif majeur du secteur.Il est important de noter que les exigences élevées des importateurs ont incité les entreprises vietnamiennes à investir dans une production professionnelle selon les normes des principaux marchés.Lorsque les importateurs américains, européens ou japonais augmentent leurs demandes en matière de produits verts, le processus de production respectueux de l'environnement est la force motrice des activités d'investissement à grande échelle.«Nous avons pour ambition d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 47 à 48 milliards de dollars. Les ALE en œuvre est un levier pour promouvoir le déplacement des investissements de l'étranger vers le Vietnam, aidant les entreprises à diversifier les marchés et les marchandises, tels que des produits fournis aux pays musulmans, grâce au transfert d'une partie des commandes du Bangladesh et du Myanmar vers Vietnam», a déclaré Vu Duc Giang, président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (Vitas).Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a estimé que la mise en œuvre des ALE entre le Vietnam et des partenaires continuerait de rapporter gros en 2023. Des produits aquatiques, du riz, du textile-habillement, des chaussures, des fruits et légumes frais du Vietnam montrent leur potentiel d’exportation vers l’UE. Sans oublier d’autres produits comme téléphones et composants, bois et ses dérivés… vers les marchés canadien et mexicain. -VNA