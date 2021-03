Le projet du World Trade Center Binh Duong New City. Photo : BECAMEX



Séoul (VNA) - L'Association sud-coréenne du commerce international (KITA) et le Centre de conventions et d'expositions de ce pays (COEX) ont annoncé le 8 mars avoir signé un accord avec la société vietnamienne BECAMEX IDC pour exploiter le World Trade Center Binh Duong New City dans la province vietnamienne de Binh Duong (Sud).



Le World Trade Center Binh Duong New City est le plus grand centre commercial du Vietnam, avec une surface totale de plancher de 22.000 m².



COEX enverra au Vietnam des gestionnaires possédant de riches expériences pratiques dans des domaines tels que l'organisation d'expositions et la gestion des infrastructures. Ces personnes seront en charge de la planification générale des opérations et de la promotion.



La province de Binh Duong, située à environ 25 km du centre de Ho Chi Minh-Ville, recense actuellement plus de 800 investisseurs sud-coréens. -VNA