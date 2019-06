Hanoi, 26 juin (VNA) - L'Accord de libre-échange entre l'ASEAN et Hong Kong (AHKFTA) devrait offrir de nombreuses possibilités de coopération et de croissance du commerce et des investissements entre le Vietnam et Hong Kong (Chine).

Les composants électroniques, l'un des produits d'exportation phares sur le marché hongkongais. Photo: Congthuong

L'accord a été signé entre Hong Kong et 10 pays membres de l'ASEAN en novembre 2017 et est officiellement entré en vigueur le 11 juin 2019 avec Singapour et la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Myanmar. L'accord contient des dispositions visant à réduire les taxes sur les produits, à accroître les flux de services et les investissements.Le Vietnam supprimera les droits d'importation et d'exportation sur 75% des produits énumérés dans le tarif douanier en 10 ans, et réduira les taxes sur environ 10% de plus en 14 ans.En outre, l'AHKFTA garantira que les fournisseurs de services sont traités équitablement, tout en minimisant les restrictions imposées aux investissements étrangers dans le secteur des services. Cela créera des opportunités pour le Vietnam d'attirer plus d'investisseurs de Hong Kong.Selon Pham Hong Hai, directeur général de HSBC Vietnam, l'AHKFTA constitue une nouvelle étape dans les efforts visant à garantir le libre-échange mondial; c’est un grand succès pour l'ASEAN et pour le Vietnam en particulier.Au cours des cinq premiers mois de 2019, Hong Kong est arrivé en tête parmi les investisseurs au Vietnam avec un montant total de 5,08 milliards d’USD. En 2018, le Vietnam avait exporté à Hong Kong pour 7,9 milliards d’USD.Selon l’Agence de promotion du commerce de Hong Kong, 90% des produits vendus sur le marché hongkongais sont importés. Hong Kong possède un grand port de transbordement, un centre financier et commercial important en Asie et dans le monde, où se trouvent les sièges des grandes entreprises d’Asie-Pacifique. Il s’agit aussi d’un marché de réexportation sur lequel les entreprises vietnamiennes peuvent s’appuyer pour accéder à d’autres marchés. - CPV/VNA