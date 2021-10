Au port de Singapour. Photo: Xinhua/VNA



Jakarta (VNA) - La 20e réunion du Conseil de la communauté économique de l'ASEAN (AECC) s'est tenue le 18 octobre sous l'égide du ministre des Finances et de l'Économie II du Brunei, Dato Amin Abdullah.

Selon l'AECC, l'ASEAN est confrontée à de nombreux défis dans Sa reprise économique. Par conséquent, le conseil appelle à la mise en œuvre d'initiatives importantes, en particulier celles décrites dans le cadre de redressement global de l'ASEAN, afin de maintenir l'élan de relance dans l'avenir.

Les participants ont également souligné l'importance de la mise en œuvre efficace des recommandations dans l'examen à mi-parcours du Plan directeur de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) 2025.

Ils ont adopté les progrès dans l'élaboration de la Vision de la Communauté de l'ASEAN après 2025 et discuté de grandes tendances mondiales et questions émergentes qui façonnent l'avenir de l'ordre du jour d'intégration de l'ASEAN.

Le Conseil a adopté le Projet de cadre pour l'économie circulaire de l'AEC, la feuille de route de Bandar Seri Begawan (BSBR) sur la transformation et la reprise numériques de l'ASEAN et le cadre de coopération de l'ASEAN pour promouvoir des politiques de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises.

Auparavant, l'AECC avait eu une séance de travail avec les ministres du Numérique de l'ASEAN pour échanger des opinions sur les mesures stratégiques visant à promouvoir le programme de transformation numérique dans la région.

La réunion a souligné l'importance d'intensifier les efforts pour accélérer la collaboration entre les organes concernés de l'ASEAN afin de réaliser efficacement du BSBR.-VNA