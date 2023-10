Photo d'illustration: nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) - Pour améliorer l’efficacité de la production agricole, il est indispensable que les agriculteurs de la nouvelle ère se professionnalisent. Améliorer le professionnalisme, les capacités et compétences des agriculteurs n'est pas seulement une politique et une orientation à long terme du Parti et de l'État, mais aussi une base importante pour le développement durable de l'agriculture vietnamienne.



Ces dernières années, les zones rurales du Vietnam se sont modernisées progressivement. A ce jour, près de 65 % des communes du pays répondent aux critères de la Nouvelle Ruralité. Le revenu moyen des agriculteurs est 2 à 2,5 fois plus élevé qu'en 2010, moment du début du programme d’édification de la Nouvelle Ruralité.



Cependant, malgré les réalisations, le développement agricole n’est toujours pas durable. L'application des progrès scientifiques et technologiques, l'innovation et la formation des ressources humaines sont encore limitées. La productivité demeure faible et la pollution de l’environnement rural augmente...

Ozonizer des oranges de Cao Phong. Photo: VNA



Ces derniers temps, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Union des agriculteurs vietnamiens se sont coordonnés avec les autres organes compétents pour mettre en œuvre de nombreuses mesures concrètes, en se concentrant d'abord sur la formation des travailleurs ruraux.



Selon le directeur du Département de l’économie coopérative et du Développement rural (Ministère de l'Agriculture et du Développement rural), Le Duc Thinh, au cours de la période 2010-2020, 2,84 millions de travailleurs ruraux ont reçu une formation.



Le gouvernement a chargé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural d'élaborer un "Projet de formation professionnelle agricole pour les travailleurs ruraux jusqu'en 2030", a rappelé Le Duc Thinh, ajoutant que son ministère avait soumis le projet au gouvernement.



De nombreux spécialistes soulignent l’importance de l’application de la haute technologie dans l’agriculture. Selon eux, le gouvernement doit compléter les critères de détermination des programmes et projets agricoles appliquant la haute technologie, supprimer les barrières commerciales pour promouvoir l'écoulement de produits agricoles de haute technologie...



Évaluant le rôle de la technologie, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a déclaré que grâce à la transformation numérique, les agriculteurs pourront promouvoir l’image de leurs produits et conquérir des marchés étrangers...



De son côté, le président du Comité central de l’Union des agriculteurs du Vietnam, Luong Quoc Doan, a déclaré que la transformation numérique sera l'un des facteurs clés pour aider les agriculteurs, les coopératives et les entreprises à améliorer leur productivité, la qualité de leurs produits, à réduire les coûts, à augmenter les profits...



La transformation numérique peut créer des chaînes de valeur et des liens de production efficaces dans le secteur agricole. Et sa réussite dans l’agriculture sera un facteur important pour aider le pays à réussir sa transformation numérique nationale...-VNA